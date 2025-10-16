El próximo domingo a las 12:30 horas Colo Colo visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en lo que es la reanudación del torneo tras el receso por el Mundial Sub 20.

Este será el primero de los siete partidos que le restan al Cacique en la recta final de la temporada, donde buscarán cambiar la cara a un año para el olvido, que coincidió con el centenario del club.

El único objetivo por ahora es clasificar a una copa internacional, por lo que en el papel es vital este choque con los Piratas, que además son el líder del torneo.

Pero un histórico de Colo Colo tiene ciertas dudas con esto y más bien le quita importancia al duelo en la Cuarta Región. Se trata de Ricardo Dabrowski, quien en diálogo con BOLAVIP se mostró totalmente desilusionado con la campaña del cuadro popular.

“A ver, no creo. Obviamente que ganar siempre va a ser bueno, pero no, no mueve la aguja, como bien dice el hecho de quitarle tres puntos a Coquimbo”, comenzó diciendo.

“La verdad que en todo caso cuando un club como Colo Colo juega cualquier partido, obviamente la obligación que tiene primero es ganar, es la realidad, es la historia del club y eso siempre se tiene que respetar. Pero digamos en lo que es este torneo, matemáticamente la verdad que no, no tiene ninguna resonancia ni tampoco alguna consideración especial“, continuó.

“Entonces no hay mucha sorpresa ni en definitiva uno puede a lo mejor imaginar otro escenario que no sea el que Colo Colo hoy no está peleando prácticamente por nada, por el hecho de que siempre Colo Colo está peleando arriba“, completó el Polaco.

Ricardo Dabrowski y Carlos Caszely son parte de los históricos de Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Uno de los peores años de Colo Colo

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 recordó unas palabras del ídolo albo Carlos Caszely, uno de los máximos emblemas colocolinos.

“En toda esa desilusión ahí leí una nota de Carlos Caszely, que ahora ha sido el año del centenario y lamentablemente ha sido uno de los peores años de Colo Colo, este junto con el que Colo Colo pelea el descenso hace poco”, comentó recordando la campaña 2020.

“Entonces realmente todo el que vistió esta camiseta y que, bueno, tiene una historia con este club, indudablemente que más que desilusión es tristeza. Porque uno siempre quiere verlo a Colo Colo en lo más alto, pero bueno, es la realidad de hoy día”, finalizó Dabrowski.