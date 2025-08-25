A casi una semana de lo ocurrido en Argentina en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, donde se vivió una verdadera barbarie en el Estadio Libertadores de América. Tanto así, que desde Colo Colo también han solidarizado con los hinchas de la U.

En fútbol chileno en general se ha unido para protestar en contra de los hechos violentos que sucedieron al otro lado de la cordillera y especialmente en el Cacique han salido varias voces al respecto.

Uno de ellos es el exfutbolista y entrenador Ricardo Dabrowski, quien en diálogo con BOLAVIP opinió sobre estos actos vandálicos que le están pasando la cuenta al fútbol sudamericano.

“Lamentablemente esto uno lo viene viendo hace años, años y años. Lamentablemente hay situaciones que potencian toda esa violencia, pero si no hay una prevención acorde a los hechos que siempre suceden, porque suceden no de ahora, esto no es que se inventó ahora, entonces lamentablemente después cuando pasan las desgracias son los hechos que salen a la luz. Porque hay montones de veces que por ahí, por suerte no hay ninguna desgracia”, comenzó diciendo.

Luego, profundizó en lo que sucede específicamente en Avellaneda, ya que conoce muy bien lo que ocurre en su país.

“La prevención de un espectáculo deportivo depende de una serie de factores. Lamentablemente acá en Argentina, en lo que es la provincia de Buenos Aires, que es donde se jugó el partido en Avellaneda, hay muchísimos problemas por el tema seguridad. Pero no de ahora, de hace años, entonces esto implica en los estadios de fútbol“, indicó.

“Políticamente no hay una decisión para solucionar las cosas. Pasó antes, pasa y va a seguir pasando, esa es una realidad. Está la Conmebol que autoriza o que no autoriza, hay varias cuestiones. Lamentablemente hay que entender la angustia de la gente que vio por ahí a familiares y generalmente a lo mejor la gente que paga por ahí no tiene nada que ver con el tema. Pero bueno, son hechos vandálicos que nadie puede justificarlo”, completó el Polaco.

Ricardo Dabrowski solidariza con lo ocurrido con la U en Argentina. (Foto: Photosport)

Sus amigos de la U

El campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo también reveló que tiene amigos de la U y recordó cómo se vivía la rivalidad en los años 80 y 90.

“A ver, yo tengo muchos amigos de la U y digo nosotros vivimos otra época, una época de respeto, de tolerancia, de entender. Cuando se jugaban jornadas dobles en el Estadio Nacional y de repente uno iba con el auto, bajaba, se cruzaba con la hinchada de la U, en más de una oportunidad hubo fotos, saludos, autógrafos y respeto ante el rival”, rememoró.

“Estamos hablando de otra época, eso ya no sucede más, lamentablemente se potenció todo lo que es el tema violencia y reitero, no hay ninguna, en ninguna parte, que se tomen medidas. Porque reitero, todo eso se soluciona cuando hay una política de querer solucionarlo. Si no hay una voluntad política de querer solucionarlo, no se va a solucionar nunca“, cerró Dabrowski.