El 'Polaco' encaró los micrófonos en la previa del Superclásico y se refirió a la delantera alba que no ha podido exhibir el mismo rendimiento que mostró durante largos pasajes del 2021.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina, en el cual los albos buscarán estirar su hegemonía de más de 20 años sin perder en el Monumental y la U buscará ganar, en los 90 minutos, su primer Superclásico desde que lo hiciera en mayo de 2013.

Uno de los temas que ha estado en el tapete en los albos es la eficacia de su delantera y el dispar rendimiento, considerando la temporada pasada, que han tenido figuras como Pablo Solari, Gabriel Costa y Marcos Bolados.

Colo Colo registra 4 goles en 4 partidos, con dos anotaciones de Juan Martín Lucero, una de Alexander Oroz y otra de Pablo Solari. Además, registra dos penales malogrados por Gabriel Costa y Leonardo Gil.

Uno que es voz autorizada para hablar de Colo Colo ex el campeón de América, Ricardo Mariano Dabrowski, quien anticipó el Superclásico ante la U en Deportes en Agricultura: “A veces cuando lo colectivo no funciona tiene que surgir el rendimiento individual que desequilibre y ayude al equipo a lograr los resultados y sacar los partidos adelante. Hasta el momento no se ha dado, pero confiamos y pensamos que sí va a ser. Hay una buena oportunidad, es un clásico”, recalcó el Polaco.

Sobre la delantera del Cacique, Dabrowski asegura que “Es un tema, porque por ahí se focaliza la tensión en cuanto al tema de los delanteros. Si Colo Colo gana o pierde es exclusivamente por los delanteros y no es así”.

Bajo esa misma línea, puntualizó: “Colo Colo tiene que ser un conjunto en el cual el delantero es el que termine la jugada, entonces tiene que tener un equipo atrás que genere ese juego. Obviamente al delantero de Colo Colo siempre le van a exigir rendimiento, por eso digo que esto es así, siempre será exigente”, cerró.