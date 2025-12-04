El jueves se dio a conocer la crisis económica por la que está pasando Colo Colo luego de un año del centenario para el olvido, donde las pérdidas se han ido acumulando al no lograr ninguno de los objetivos de esta temporada.

Según informó El Mercurio, en Blanco y Negro cerrarían el 2025 con un déficit de 3 millones de dólares aproximadamente, donde dos tercios de esta cifra estaría relacionada a una deuda que mantienen con un factoring.

Es más, ante este escenario el club se vería obligado a vender a dos de sus principales figuras en el siguiente mercado de fichajes, que son el extremo Lucas Cepeda y el volante Vicente Pizarro. Así lo adelantó esta jornada el director Ángel Maulén.

Y en las últimas horas, el magíster en finanzas Daniel Cárcamo, explicó con mayor detalle la situación del Cacique. Por medio de una historia de Instagram en la cuenta que lleva por nombre Fútbol & Finanzas, reveló que la financiera que le presta dinero a Colo Colo está vinculada con Larraín Vial, la corredora que pertenece al empresario Leonidas Vial, quien es uno de los mayores accionistas de ByN.

Eso sí, el experto aclaró que este problema se viene arrastrando desde hace cuatro años, pero en la presente campaña se intensificó por el enorme gasto del plantel.

“El problema de caja o de flujo de dineros que tiene Colo Colo actualmente, tiene que ver con una cuestión básicamente histórica, no es nada nuevo, esto viene por lo menos del año 2021. ¿Colo Colo cómo lo ha solucionado? Básicamente, tiene un contrato con Finpal, una empresa financiera que está relacionada al grupo Vial, que son accionistas de Blanco y Negro”, comenzó diciendo.

“Entonces, cada vez que el club tiene problemas de caja, recurre a esta empresa financiera. Y cada vez que el club tiene exceso de caja, Colo Colo va pagando”, explicó.

Respecto al alza que han tenido en el gasto de este año, Cárcamo apuntó directamente a los altos sueldos que existen en el plantel, considerando la contratación de futbolistas top.

“Lo que pasa es que ahora Colo Colo tiene mayores compromisos, porque básicamente la cantidad de gastos que ha tenido Colo Colo en el último tiempo ha subido demasiado y los jugadores que ha contratado también no son nada de baratos”, completó.

Arturo Vidal goza del sueldo más alto en el plantel de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

