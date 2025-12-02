Tras más de 250 partidos y varios títulos, el arquero chileno Gabriel Arias le puso fin a su largo y exitoso paso en Racing Club, dejando abierta la disputa por su futuro en el fútbol sudamericano.

Su salida marca el cierre de un ciclo destacado, en el que se consolidó como uno de los porteros más sólidos de la última década y un referente total de La Academia.

Ahora, toda la atención se centrará en su próximo destino, que promete ser una de las historias más seguidas del mercado sudamericano.

Gabriel Arias levantó seis titulos con Racing Club de Avellaneda | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

Defensa y Justicia quiere volver a tener a Gabriel Arias en sus filas

Su salida de Racing no solo genera expectación en Chile, sino que ahora también en Argentina, donde más de algún club intentará buscar un portero con liderazgo y seguridad bajo los tres palos.

El nombre de Arias ha estado ligado a varios clubes chilenos, entre ellos Colo Colo y Universidad de Chile, que buscan reforzar su arco con un portero de experiencia y jerarquía. Sin embargo, ahora también aparece un equipo argentino interesado: Defensa y Justicia.

Según el periodista Germán García Grova, el Halcón de Varela se sumaría a la puja por el arquero chileno. “El Halcón buscará el retorno del arquero. Una vez que finalice su participación con Racing se avanzará en la negociación”, indicó el comunicador, confirmando que el futuro de Arias sigue generando expectación en toda la región.

