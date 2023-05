Sebastián Esnaola en picada contra Quinteros por no castigar a Carlos Palacios: "Pierde consecuencia lo que hizo antes no repetirlo ahora"

Colo Colo enfrentará esta noche a Audax Italiano en un compromiso válido por la Fecha 13 del Campeonato Nacional 2023, en donde los albos necesitan los tres puntos para no perderle pisada a los equipos que se encuentran en los primeros lugares de la tabla.

Uno que todo indica que sería titular es Carlos Palacios, quien al parecer no sufrió una sanción deportiva por parte de Gustavo Quinteros después de su innecesaria tarjeta roja en el compromiso ante Boca Juniors por Copa Libertadores de América.

A quien no le gustó para nada que la Joya no haya tenido sanción fue a Sebastián Esnaola, periodista de Equipo F de ESPN Chile quien se fue en picada contra Gustavo Quinteros por la inconsecuencia en su actuar.

Palacios asoma como titular ante Audax Italiano. | Foto: Photosport

“Te das cuenta que lamentablemente -digo yo, porque me gusta cierta consecuencia en el actuar- yo ya había cuestionado el por qué tenía estas sanciones adicionales si ya había unas de un tribunal deportivo, pero él insistió en hacer algo más”, dijo el comunicador.

Esnaola cree que no hay sanción porque no hay más plantel: “Con Falcón primero y después con Gil. Me pierdo un poco y es exclusivamente porque no tiene muchos más elementos, es un partido de necesitados (versus Audax Italiano)”.

En el cierre, remata diciendo que la ausencia de sanciones de Quinteros para Palacios es por necesidad y le recalca su inconsecuencia: “Colo Colo tiene que afirmarse, tiene que anotar y no están los tiempos quizás para sanciones, pero pierde toda consecuencia lo que hizo antes no repetirlo ahora”.