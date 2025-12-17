El experimentado mediocampista chileno Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la conversación pública, esta vez por algo que aconteció fuera de la cancha.

¿Qué pasó? El jugador de Colo Colo generó polémica en redes sociales luego de que desde su cuenta oficial de Instagram apareciera reposteado un video de dichos de José Antonio Kast sobre Salvador Allende en el programa español llamado La Mañana de Federico diciendo: “La primera dictadura en Chile fue la Salvador Allende”.

Esta situación no pasó inadvertida y rápidamente fue comentada y cuestionada por algunos usuarios en redes y muchos se preguntaron si el contenido representaba o no la postura personal del bicampeón de América con La Roja.

Arturo Vidal sale al paso de la polémica del momento

Ante el revuelo generado, el propio Vidal decidió aclarar la situación y entregar su versión de los hechos, utilizando el mismo canal donde se originó la controversia: Instagram, en la que buscó bajar el tono y explicar lo ocurrido.

A través de un breve mensaje, el volante explicó que “me avisaron que tenía dos videos resposteados en mi Instagram. Uno de carácter político y otro de humor, que no sé quién puso ahí”.

El jugador fue enfático en marcar distancia con el contenido difundido. “Son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato”, sentenció el King.

