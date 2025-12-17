Unión Española no quiere perder tiempo en lo que es su plan de retorno a la primera división del fútbol chileno, en la que los ‘Hispanos’ quieren volver de forma inmediata al división de honor tras lo que fue su 2025 para el olvido.

Por esto, el equipo que es comandado por Gonzalo Villagra ya trabaja en lo que es la conformación de su plantel para el próximo año, en la que espera poder armar un grupo bastante competitivo para lograr el gran objetivo.

Ya entrando en lo que es este mercado de pases, en las últimas horas una importante noticia se ha dado a conocer dentro del mundo ‘Hispano’, en la que tratataría de un inminente fichaje para el club pensando en el 2026.

Se trata de jugador que pertenece a Colo Colo, el portero Julio Fierro, quien sería uno de los primeros fichajes para la Unión Española de cara a la próxima temporada.

Fierro sería nuevo jugador de Unión Española | Foto: Photosport

Así lo informó hace unos instantes el medio partidario ‘Zona Unión’ en su cuenta de Instagram, en la que señalaron que el guardameta tendría todo acordado para llegar al arco de la Unión Española.

De esta forma, se espera que la oficialización del portero que tuvo un gran 2025 con Deportes Copiapó se haga durante los próximos días, en la que el mismo jugador ha dado la gran señal de su llegada, siguiendo al club en su cuenta de Instagram.

En Síntesis…