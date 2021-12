El presidente de Argentinos Juniors salió al paso de los rumores que ponían al paraguayo Gabriel Ávalos como uno de los posibles refuerzos de Colo Colo, asegurando que no hay oferta por él y que renovará en el Bicho Colorado, pese a que el jugador tiene el pase en su poder.

El mercado de fichajes no le está dando tregua a Colo Colo, tal como le pasó en la ventana de invierno en donde no pudieron concretar la llegada de Marcelo Moreno Martins y de Facundo Ferreyra, dos jugadores que prácticamente estaban listos, pero no terminaron recalando a Macul.

En los últimos días tomó fuerza el nombre del paraguayo de 31 años, Gabriel Ávalos, delantero de Argentinos Juniors y la Selección de Paraguay con buen pasar en el fútbol trasandino. Ávalos se suma a nombres como Moreno Martins, Tobías Figueroa o Manuel López.

En conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el presidente de Argentinos Juniors, Cristián Malaspina, se refirió al rumor que vincula al jugador de su equipo con Colo Colo, dándole poca cabida.

“No hay ninguna oferta, no me llamó nadie de Colo Colo. El jugador está próximo a firmar con Argentinos Juniors, va a renovar acá”, fueron sus declaraciones al citado medio. Ávalos es jugador libre, por lo que si Colo Colo quiere quedarse con el jugador, tendrá que disputar su pase con Argentinos Juniors y otros clubes que puedan entrar en la pelea.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros y Colo Colo volverán a los entrenamientos en los primeros días de 2022 para viajar hasta Argentina, en donde harán acondicionamiento físico y enfrentarán un torneo amistoso. Tras eso, deberán volver a Chile para encarar la Supercopa ante Universidad Católica y una temporada llena de desafíos en el plano local e internacional.