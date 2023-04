El ex jugador, Waldemar Méndez habló sobre la situación de Jordhy Thompson, en la que le dejó un importante palo a Colo Colo ante el manejo de esta polémica

Horas complejas son las que se han vivido en Colo Colo y todo esto por la nueva polémica en la cual se ve involucrado el joven atacante, Jordhy Thompson, quien nuevamente fue acusado por su ex pareja por hechos de violencia de género, en la que dio a conocer nuevo material sobre el violento accionar del delantero.

Sobre esta situación, el ex jugador y hoy comentarista, Waldemar Méndez pidió la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que ha significado este nuevo hecho de violencia en el que Thompson protagoniza en contra de su ex pareja, en la que parte señalando que es un caso complicado para el club.

“Es complicado, cualquier decisión expone a la institución y al cuerpo técnico también, si lo incorporan y aún no está solucionado el tema y si no lo incorporan, también se le niega la posibilidad a un jugador que tiene condiciones para este tipo de actividades”, comenzó señalando Méndez.

Ante la reiteración de estos hechos, el ex arquero fue muy claro en que Colo Colo debe agarrar el sartén por el mango y poner ya limites muy importantes a Jordhy Thompson, en la que declaró que el poco tiempo que estuvo marginado pareció no darle ningún tipo de cambio a sus actitudes.

“Ya conociendo su segundo caso, yo creo que definitivamente hay que tomar cartas en el asunto y de manera bien sería y no digo que Colo Colo no lo haya tomado con antelación en este tiempo que estuvo apartado, sino que claramente dos-tres semanas no fueron suficientes”, declaró.

Finalmente, Méndez le dejó un importante trabajo a Colo Colo con la situación de Thompson, en la que avisa que el jugador necesita un largo trabajo desde la psicológico para poder recuperarse y que debe tener claro que no podrá contar con él por mucho tiempo, ya que debe sentir un castigo desde lo deportivo por la reiteración de estás indebidas acciones.

“Me parece que ahí hay algo en el aspecto psicológico que hay que trabajar a larga dato y definitivamente tanto Colo Colo el jugador y el mismo Quinteros olvidarse un poco de poder contar con un jugador que no ha hecho bien las cosas en ese aspecto, tiene que revertir claramente un cuadro psicológico porque todos tenemos que predominar el respeto a las mujeres”, cerró.