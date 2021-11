El ex jugador albo cree que El Cacique sacará los tres puntos contra los hispanos.

Yáñez confía en triunfo albo contra Unión Española: "No sé si con abundancia de ocasiones, pero lo saca adelante"

Colo Colo va por un nuevo desafío ante Unión Española. El elenco colocolino tiene la obligación de sumar de a tres si no quiere perder terreno en la pelea por el título y para eso deben imponerse este fin de semana contra el equipo de Independencia.

Patricio Yáñez expresó este viernes en Deportes en Agricultura que El Cacique no tendría problemas en superar al cuadro de Santa Laura. El ex seleccionado chileno argumentó bajo las declaraciones que tuvo hace unas semanas Gustavo Quinteros en que el rendimiento del equipo bajó por no entrenar de forma íntegra tras los contactos estrechos que sufrieron por los contagios de Covid-19.

"Esto uno lo dice, con las obligaciones que tiene tanto Católica como Colo Colo y no es pasarle la cuenta a Unión Española, pero debiera encontrar una victoria. No sé si contundente, pero creo que Colo Colo, insisto conceptualmente lo que entregó hace ya un par de semanas Quinteros: "Necesitamos recuperar físicamente y futbolísticamente", dijo Yáñez.

"Era una argumento o excusa, lo que sea. Ha tenido tiempo de sobra para preparar este partido, así que creo que Colo Colo gana. Insisto, no sé si con mucha abundancia de ocasiones, pero el partido lo saca adelante", cerró.

Albos e hispanos chocarán este domingo 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.