Colo Colo tuvo una estrepitosa caída en la altura del Estadio El Cobre de El Salvador, en la que el ‘Cacique’ no pudo ante Cobresal y cayó por 3-0, resultado que complica en gran cantidad lo que es su opción de poder clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Tras lo que fue este partido, el histórico Patricio Yáñez ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hacer sus descargos al desempeño de ‘Popular’, en la que partió arremetiendo con todo contra el volante, Claudio Aquino, quien siente que está muy al debe en Colo Colo.

“Tienes buenos jugadores, hoy lo de Aquino y no responsabilizo a Aquino, pero hoy lo de Aquino… es de algo que tu dices ¿este en el 2024 fue el mejor volante para muchos en Argentina?, ¿fue Aquino?’”, comenzó señalando Yáñez.

Para el ‘Pato’, los jugadores hoy en día son los grandes responsables de lo que ha sido este año para el olvido en Colo Colo, ya que siente que han tenido muchas oportunidades para poder mostrar una mejor versión y hoy, casi finalizando el año, no han logrado aquello.

Yáñez cargó contra Aquino en Colo Colo | Foto: Photosport

“Son los jugadores o el técnico, los que en este momento están al debe, yo siento que los futbolistas han tenido demasiadas opciones, demasiadas oportunidades para no reflejar la capacidad, ni hablar de los refuerzos, los refuerzos en general, ninguno de ellos ha dado la respuesta que uno esperaba”, remarcó.

Concluyendo, Yáñez descueró a los refuerzos del ‘Cacique’ en este 2025, en la que no salvó a ninguno por lo que ha sido su bajo rendimiento a lo largo de la temporada y que nadie ha mostrado una versión interesante defendiendo la camiseta de Colo Colo.

“Vegas partió bien, con anticipación, marca, orden y goles, daba la impresión que iba a asumir la baja de Falcón. Después, ni Alarcón, Méndez, Salomón Rodríguez y Aquino, no pasó lo que proyectaban aquellos que contrataron a este grupo de jugadores”, cerró.

En Síntesis…