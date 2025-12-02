Universidad de Chile busca reponerse de lo que fue una dura noticia que sacudió al club en las últimas horas y que tiene como gran protagonista a su entrenador, Gustavo Álvarez, quien señaló a los medios en conferencia prensa que no seguirá en la U para el 2026.

Sobre estas declaraciones, el ex futbolista nacional Patricio Yáñez se dio el espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN respecto a este terremoto que se hizo notar en la U, en la que disparó contra el estratega azul, ya que considera que tuvo poca autocrítica.

“También él se quita responsabilidad, porque la U con el plantel que tuvo en el año desde comienza de temporada, más lo que llegó a mitad de año, tampoco es para quedar a 20 puntos del campeón”, parte señalando Yáñez.

En esa línea, el ‘Pato’ deja en claro que lo que ha sido la irregularidad del segundo semestre en la Universidad de Chile no solo es culpa de la dirigencia, si no que también de los jugadores y el mismo entrenador, en la que en este punto barrió el piso con Gustavo Álvarez.

Yáñez apuntó con todo contra Álvarez | Foto: Photosport

“Hay errores de Álvarez también, no todo es la dirigencia, no todo es que no se fue Sepúlveda, no todo es que no llegó Matus, no todo es lo de Salomoni, hay responsabilidad también de Álvarez en el torneo nacional. Está bueno ya que dejen de vender la pomada en responsabilizar, (Álvarez) la acaba de vender, porque responsabiliza lo que ganó la U y lo que no invirtió”, remarcó.

Concluyendo, Yáñez fue rotundo al señalar que dentro de lo que fueron estos dichos de Gustavo Álvarez, haya existido una autocrítica en lo que ha sido su toma de decisiones, la que sin duda también atentaron con lo que fue el rendimiento del equipo en el segundo semestre.

“Me parece correcto, pero ¿dónde queda el análisis de la cancha?, ¿dónde queda el plantel que hizo una buena Copa Libertadores?, al término de la primera rueda la U estaba a un punto de Coquimbo y Audax, pero en la segunda rueda ahora está a 20 y ¿Alvarez no tiene responsabilidad?… por favor”, cerró.

