Universidad de Chile comienza a despedirse de Gustavo Álvarez. A pesar de que el director técnico tiene contrato vigente con el club, es un hecho que partirá a fines de diciembre de 2025.

¿Hacia dónde? Un misterio que, según Patricio Yáñez, se puede resolver antes de lo esperado. En los micrófonos de Radio Agricultura, el retirado futbolista respondió a una incógnita que tiene en tensión a los hinchas azules.

En tono de broma junto a sus compañeros de panel, entregó pistas sobre el futuro del DT argentino. Según dejó a entrever con sus colegas, está en la mira de un club brasileño.

“Habló con una persona de su cuerpo técnico, su entorno, no solo de su cuerpo técnico, de su entorno. ‘¿Voce pode acompañarme? ¿Le gustaría integrarse a ese equipo?’“, lanzó entre risas.

En dicha línea, el comentarista deportivo aseguró que el círculo cercano del entrenador ya está al tanto de la situación. “Ya estaba como preguntando cositas con gente que está en este momento con Gustavo Álvarez“, agregó.

Gustavo Álvarez saldrá de Universidad de Chile: es un hecho casi consumado. (Imagen: Photosport)

¿Y Universidad de Chile? La situación de Gustavo Álvarez

Cabe destacar que el estratega en cuestión tiene contrato vigente con la escuadra azul hasta fines de 2026. Por ende, de querer partir anticipadamente, tendrá que pagar una cláusula.

Según trascendió, el director técnico deberá depositarle 1,2 millones de dólares a Universidad de Chile en caso de no llegar a un acuerdo con la directiva. Tendrán que sentarse a negociar.

