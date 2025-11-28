Universidad de Chile tiene la atención puesta en tres situaciones en este cierre de año: la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América, la continuidad de Gustavo Álvarez y la situación de Michael Clark en el cuadro azul.

Sobre las últimas sanciones impuestas por la CMF al presidente de Azul Azul se refirió Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Todo lo de Michael Clark, el presidente de Azul Azul debiera presentar la renuncia ante este escándalo de magnitud”, dijo.

Para Pato Yáñez es clave que la U retenga a Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport

“Enloda la imagen de la Universidad de Chile. Yo no sé si la casa de estudios tomará alguna medida -pareciera que no- más allá de tener reuniones. Esto viene sucediendo hace mucho rato”, complementó.

Ante los rumores de que Gustavo Álvarez podría dejar su cargo de entrenador a final de temporada, Pato Yáñez es claro: “Lo relevante y lo más importante es que ojalá puedan retener a Gustavo Álvarez, porque sino será una pérdida importante y le puede pasar factura a Universidad de Chile el próximo año”, sumó.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez le imprimió un sello a Universidad de Chile que estaba perdido hace un buen tiempo y ahora todo indica que el entrenador no seguirá en el cuadro azul para la temporada 2026, obligando a la dirigencia a salir a buscar un nuevo estratega.

En síntesis

Universidad de Chile se enfoca en clasificar a la Copa Libertadores, la continuidad de Álvarez y la situación de Clark.

Patricio Yáñez sugirió que Michael Clark, presidente de Azul Azul, debiera presentar su renuncia.