El mercado de fichajes está activo y Colo Colo tiene que pisar el acelerador. ¿La razón? León de México avanza en la incorporación de un viejo deseo de los albos para la temporada 2026.

Al menos, así lo advierten desde Norteamérica. El cuadro de Macul se aleja de uno de sus anhelos para sus siguientes desafíos: ese es el caso de un seleccionado chileno.

Según informó Territorio Esmeralda, el futuro de Diego Valdés estaría en tierras mexicanas, precisamente en la escuadra de Guanajuato. Las negociaciones están encaminadas y prontas a cerrarse.

“Continúa la negociación y Diego Valdés está cerca de llegar al Club León, a pesar del interés de Colo Colo y de Pumas“, comenzó señalando la publicación sobre el talentoso mediocampista.

En dicha línea, el medio citado agregó: “El creativo chileno saldría sí o sí de Vélez Sarsfield y, tras muchos días de espera, la opción más viable hoy por hoy es su llegada a la Fiera“.

Diego Valdés se aleja de Colo Colo: tiene negociaciones avanzadas con León de México. (Foto: Captura)

Se aleja de Colo Colo: el 2025 de Diego Valdés

Durante la presente temporada, el seleccionado chileno ha disputado un total de 10 compromisos con la camiseta de Vélez Sarsfield. En dichos encuentros, convirtió un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que tiene contrato con el elenco argentino hasta diciembre de 2027. Por ende, su futuro deberá ser resuelto por dicha directiva en cuestión: la teleserie recién comienza.

En resumen: