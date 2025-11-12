El presente de Diego Valdés no ha sido el esperado en Argentina. El mediocampista chileno que milita en Vélez Sarsfield ha tenido una temporada marcada por las lesiones que le han impedido sumar continuidad bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto.

Su irregularidad en el Fortín ha despertado dudas en el club argentino, que evalúa opciones de cara al próximo mercado de fichajes. Al mismo tiempo, el nombre del exjugador de Audax Italiano y Morelia vuelve a aparecer en los radares de equipos del extranjero, especialmente en México, donde dejó una gran imagen tras varios años de alto rendimiento.

En Chile, en los últimos mercados ha aparecido en el radar de Colo Colo, y esta vez no fue la excepción ante su cercanía con el DT Fernando Ortiz, quien lo dirigió en el América. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a un destino muy distinto al Monumental.

Desde su arribo a Argentina, Diego Valdés ha disputado 8 partidos y tan solo ha convertido un gol | FOTO: @velez

Desde México confirman quién busca a Diego Valdés

Según reveló el medio mexicano Debate.com, Valdés fue ofrecido al Club León, escuadra que busca reforzarse para la próxima temporada.

El interés del cuadro esmeralda estaría ligado a la necesidad de sumar un jugador de jerarquía y experiencia internacional ante la salida del colombiano James Rodríguez, perfil que encaja con el mediocampista chileno.

Por ahora, no existe una negociación avanzada, pero la posibilidad de regresar a México —donde Valdés vivió sus mejores años futbolísticos— podría seducir tanto al jugador como a su entorno.

En síntesis…

Diego Valdés no vive su mejor momento en Vélez Sarsfield debido a las lesiones y la falta de continuidad.