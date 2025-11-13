Este jueves cayó un balde de agua fría sobre Colo Colo, debido a una denuncia pública que hizo el vicepresidente de Godoy Cruz, acusando el no pago por la mitad del pase del futbolista uruguayo Salomón Rodríguez.

El dirigente José Mansur conversó con Radio Cooperativa, donde expuso la deuda que tiene el Cacique respecto a la primera cuota pactada por los servicios del cuestionado delantero.

“No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, pero todavía no nos han pagado. No tenemos explicación, no tenemos noticias”, lanzó el argentino.

Seguido, advirtió que el Tomba podría denunciar el hecho a la FIFA y el cuadro popular quedaría inhabilitado para fichar en el próximo mercado de fichajes.

“Estábamos esperando, pero si no hay respuesta… esperaremos unos días más y, de no haber solución, obviamente habrá que iniciar las acciones legales correspondientes”, indicó.

“En FIFA, si no te pagan, lo inhiben. Es más fácil, es matemático. Si después pagan, listo, no hay problema”, completó Mansur.

Cabe recordar que Colo Colo se hizo de la mitad del pase de Salomón Rodríguez por 1,2 millones de dólares, dinero que al parecer no ha llegado a la cuenta de Godoy Cruz.

Mientras que en el Estadio Monumental están viendo una salida para el atacante de 25 años, quien no dio la talla en su primera temporada con el Cacique. Pues solo lleva dos goles en 24 partidos, ambos en Copa Chile y el último fue en febrero.

En Godoy Cruz reclaman por el pago de Salomón Rodríguez.

En síntesis