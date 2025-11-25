Este martes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde habló con los medios una de las principales figuras de Colo Colo, que viene de brillar el fin de semana en la goleada por 4-1 sobre Unión La Calera. Hablamos de Lucas Cepeda.

El extremo de 23 años se refirió a su futuro, luego que a mitad de año estuviera muy cerca de dar el salto al extranjero, donde tenía acercamientos con el Bologna y Udinese en Italia, así como con River Plate de Argentina.

Finalmente, se terminó quedando y se espera que a fin de año pueda tener su revancha, luego de una temporada en la que ha marcado siete goles y ha dado cuatro asistencias en 36 partidos disputados.

“Creo que me hubiese encantado haber dado el salto, pero nada, ya está. Lo tomé con la mayor de la seriedad. Estoy en un equipo que me abrió las puertas desde que llegué, desde el minuto uno me han hecho sentir como uno más de la casa y eso me pone muy contento. Y vamos a ver qué pasa. Ahora estoy enfocado en aportar al equipo”, comenzó diciendo sobre lo ocurrido en el último mercado.

En la misma línea, adelantó que ahora se reunirá con su representante para analizar las opciones para la próxima temporada, donde podría instalarse en el fútbo, europeo.

“Lo que pase después, lo vamos a ver. Mi representante se va a sentar a tomar su café conmigo y me va a decir cuáles son los pasos a seguir ahora. Nos vamos a juntar con el club y vamos a ver qué decisión vamos a tomar en conjunto. Pero ahora es enfocarme en estos dos partidos, tratar de aportar, ayudar al equipo. Y como lo dije anteriormente, me encantaría seguir haciendo goles”, indicó Cepeda.

Lucas Cepeda brilló en la goleada de Colo Colo vs. Unión La Calera. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El formado en Santiago Wanderers, también tuvo palabras para lo que han sido estas dos temporadas en el Cacique, donde logró el Campeonato Nacional 2024, la Supercopa y también una tremenda campaña en la Copa Libertadores del año pasado.

“Y la verdad, pensaba que podía lograr cosas lindas en Colo Colo, pero no en tan poco tiempo. Creo que se fue dando a medida del trabajo, del día a día que me enfoco y no es casualidad, solamente es trabajo. Creo que si uno trabaja, las cosas van a llegar solas. Tengo que seguir por la misma hacienda, creo que he logrado el primer paso y ahora me gustaría seguir dando más pasos en mi corta carrera que llevo. Ojalá sea prolongada por muchos años”, cerró el oriundo de Curauma.

