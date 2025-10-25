El Estadio Monumental no es solo la casa del primer equipo de Colo Colo; es históricamente el “Semillero Albo”, la fábrica de talentos más importante de nuestro país.

De sus canchas emergieron los pilares de la Generación Dorada, como Arturo Vidal y Claudio Bravo, además de jugadores como Matías Fernández. Por eso, cuando un formador que trabaja día a día en Macul levanta la voz para destacar a un juvenil, el “pueblo albo” y el fútbol chileno se detienen a escuchar.

La vara es alta y la presión, inmensa. En la última década, se ha buscado con desesperación al “nuevo” Alexis Sánchez, al heredero de esa explosividad, irreverencia y cambio de ritmo que llevó a Chile a lo más alto. Las comparaciones suelen ser odiosas y, a menudo, terminan por “quemar” a talentos jóvenes.

Amaro Delgado, el jugador de Colo Colo que hace recordar a Alexis Sánchez

En este escenario, Álvaro Ormeño, histórico exlateral y hoy pieza clave en el fútbol formativo del conjunto Popular, ha roto la cautela habitual en una entrevista con el canal de Youtube llamado Popular & Eterno.

En dicho espacio, Ormeño, que dirige a la Sub 15, ha identificado a un jugador que, asegura, tiene un potencial diferente a todo lo que ha visto en casi una década: la joya Amaro Delgado, quien llegó con tan solo 12 años al Monumental.

“Si mantiene los pies sobre la tierra, estamos ante un talento impresionante. No le quedó grande el ritmo“, dijo el expupilo de Claudio Borghi sobre un torneo que se llevó a cabo en Brasil.

Amaro Delgado entrenando en Colo Colo | FOTO: Colo Colo

“Amaro hace cosas muy parecidas a las que hacía Alexis, con la única diferencia de que él es zurdo”, agregó sobre el oriundo de Lautaro.

“En estos ocho años que llevo trabajando en las divisiones menores, no había visto un chico con esas condiciones. Tiene una irreverencia impresionante, una calidad tremenda y una pierna izquierda que ilusiona“, sentenció.

Algunas jugadas de Amaro Delgado en Colo Colo: