El ambiente en el camarín de Colo Colo está lejos de encontrar la tranquilidad definitiva. Tras el final de la temporada -marcada por no lograr la clasificación a la Copa Sudamericana y la ratificación de Fernando Ortiz como técnico-, las miradas ahora se concentran en el incierto futuro de Arturo Vidal.

Y es que cuando todo parece indicar que la relación entre el ‘Tano’ y el ‘King’ está tirante, el periodista Cristián Arcos reveló detalles inéditos de un supuesto cara a cara entre el DT y el futbolista. Según el comentarista de Radio ADN, el argentino le rayó la cancha al bicampeón de América.

Los detalles del cara a cara entre Ortiz y Vidal en Colo Colo

“Los dirigentes te filtran info. Y los dirigentes de los tres bandos querían que le pusieran los puntos sobre las íes a Vidal. Ninguno lo hizo hasta Ortiz, que fue el único que se las cantó, de acuerdo al directorio”, indicó de entrada el periodista en el programa Los Tenores.

“No lo hizo nadie antes, el enfrentarlo delante del grupo y decirle ‘no me llega a esta hora a entrenar ni en estas condiciones’. No quiero ser más claro, porque hay cosas que tienen que ver con la privacidad de las personas”, agregó Arcos.

Según reveló el comentarista, el DT albo se la cantó clarita a Vidal, incluso delante de sus compañeros: “Usted no puede hacer esto, porque es una falta de respeto para sus compañeros. El único entrenador que se lo dijo fue Ortiz, de acuerdo a la visión del directorio”.

Con esta información, el panorama de Vidal en Colo Colo queda en entredicho. El jugador había deslizado la posibilidad de dejar el club, mientras que el presidente de ByN aseguró que el contrato se respetará hasta que finalice.

