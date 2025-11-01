Colo Colo ya piensa en el próximo mercado de fichajes. El conjunto albo tiene que enmendar el camino y por ello posa su atención sobre la siguiente temporada. ¿Qué hará Blanco y Negro?

Según señaló su presidente, la intención es más que clara: Aníbal Mosa se comprometió a incorporar jugadores de calidad para 2026. El timonel aseguró que esa es la misión en el libro de pases.

En conversación con El Canal de Edson, el dirigente albo se refirió al proceso que encaminará el club al término de esta campaña. No adelantó nombres, pero de que habrá nuevas caras, las habrá.

“Colo Colo tiene la misión de tener el mejor equipo del campeonato. Van a venir refuerzos. El jugador que llegue a Colo Colo tiene que tener pergaminos para decir por qué llegó”, comenzó indicando.

En dicha línea sobre eventuales traspasos, el polémico mandamás del elenco de Macul complementó: “La dinámica de tener buenos jugadores mientras sea posible se va a mantener“.

Aníbal Mosa juramentó conseguir buenos refuerzos para Colo Colo. Ya piensa en 2026. (Imagen: Photosport)

Las falencias de Aníbal Mosa en Colo Colo

Finalmente, el presidente de la institución expresó que intenta progresar día a día. Sabe que no todo lo que hace es color oro: reconoció que hay veces en las que falla en el Estadio Monumental.

“La autocrítica mía siempre va a estar, porque yo lo único que quiero es que a Colo Colo le vaya bien. No tengo una intención política detrás de esto ni una intención financiera”, reflexionó.

“No tengo negocios con Colo Colo como unos han querido decir por ahí. Yo lo único que quiero es que a Colo Colo le vaya bien, porque cuando le va bien, al país le va bien“, cerró.

