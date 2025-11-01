En Colo Colo dieron a conocer el respectivo parte médico en la previa del partido ante Ñublense, que se disputa este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

En el listado que entregaron desde el cuadro popular, se pudo ver en detalle las lesiones de los seis jugadores que quedaron descartados por problemas físicos, donde llamó la atención una nueva lesión del defensa Alan Saldivia.

Pero también se pudo conocer lo que ocurrió realmente con Arturo Vidal, quien es la gran figura del Cacique y no pudo viajar a la Región de Ñuble.

Si bien el jueves en conferencia de prensa el entrenador Fernando Ortiz había anunciado que el King quedaría fuera por una dolencia, no se conocía en detalle la lesión que sufrió el volante de 38 años.

Solo se sabía que había terminado con molestias musculares en el empate 2-2 con Deportes Limache del pasado lunes en el Estadio Nacional.

La lesión de Arturo Vidal en Colo Colo

Y aquello se comprobó con la información dada a conocer por el cuerpo médico, pues el ex Barcelona presentó una contractura en el isquiotibial derecho.

Cabe recordar que el Tano Ortiz había dicho lo siguiente ante los medios: “Arturo sí, terminó con un golpe o con una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado para el día sábado“.

“Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después del día sábado y él va a estar a disponibilidad luego de volver a entrenar“, completó el DT.

Además, en el parte médico se entregó una actualización de las lesiones de Alexander Oroz, Óscar Opazo, Francisco Marchant y Nicolás Suárez.

Parte médico de Colo Colo.

En síntesis