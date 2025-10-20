Ayer Colo Colo perdió por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, partido que se disputó al mediodía en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Arturo Vidal fue titular y poco pudo hacer para evitar la caída del Cacique.

Tras el viaje a la Cuarta Región, el entrenador Fernando Ortiz decidió darle dos días de descanso al plantel albo para renovar energías, considerando que el siguiente partido contra Deportes Limache será recién el próximo lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Ante aquello, el King no halló nada mejor que hacer sus maletas y partir rumbo a Brasil junto a su pareja Sonia Isaza, quedando en evidencia en una transmisión en vivo de un canal de streaming argentino.

Así es, porque el volante de 38 años fue captado este lunes por el periodista trasandino Gonzalo Cardozo, quien se encontraba esta jornada en el mismo hotel del King en Río de Janeiro, realizando un móvil para Picado TV.

En la instancia el bicampeón de América envió un saludo, pero luego escapó de la transmisión. Mientras que uno de los panelistas del espacio lanzó entre risas: “¿Qué hace Cardozo con Vidal?”.

Otro le pasó cuenta por su apoyo en redes sociales a Marruecos contra Argentina en la final del Mundial Sub 20: “Decile a Vidal si se compró una tele grande, que anda subiendo historias por Insagram hinchando por Marruecos. Que se compre una tele grande para ver el Mundial, que no juega, todo por la televisión lo mira Vidal”.

Mira el VIDEO a continuación:

Consignar que el plantel de Colo Colo debe volver a los trabajos el miércoles en el Estadio Monumental para preparar el partido contra los Tomateros, que será el primero de los seis que le quedan al Cacique para buscar la clasificación a una copa internacional.