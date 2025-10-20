El domingo se terminó el Mundial Sub 20 Chile 2025 donde Marruecos se transformó en campeón del mundo por primera vez, al vencer por 2-0 a Argentina en la gran final. Tras los festejos, el entrenador Mohamed Ouahbi incluso habló de Colo Colo.

Así es, el técnico belga que desde 2022 está al mando de esta selección marroquí, fue consultado en la cancha del Estadio Nacional por si conocía a algunos de los equipos del fútbol chileno, donde respondió inmediatamente haciendo referencia al Cacique.

“Por equipos, Colo Colo. Pero no es porque elijo, es el primer equipo que he conocido de Chile, el nombre en sí…”, indicó a los voluntarios de la FIFA.

El profundo agradecimiento del DT de Marruecos con Chile

Luego, en conferencia de prensa, tuvo palabras de agradecimiento para el cariño que le brindaron los chilenos a los Leones del Atlas.

“Sabemos que hoy estaban con nosotros los hinchas, porque era Argentina que hay algo ahí que no conozco. Pero están con nosotros desde hace mucho, ya desde el primer día, los hinchas, el público de Chile. Y no solo el público, también en el hotel nos han acogido, nos cuidan, el amor que nos han dado, desde el primer día, el país”, expresó Ouahbi.

También deseó que La Roja clasifique al Mundial del 2030 para devolver todo este cariño al pueblo chileno, donde Marruecos será una de las sedes junto a España y Portugal.

“La única cosa que puedo desear de verdad, porque los marroquíes están muy contentos de los chilenos, es que se clasifiquen para la próxima Copa del Mundo de 2030, que habrá partidos en Marruecos. Y estoy seguro que, si juegan en Marruecos, van a tener el estadio lleno de marroquíes con ellos”, indicó el DT de 49 años.