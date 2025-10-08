Colo Colo se encuentra entrenando en medio del receso por el Mundial Sub 20 y hoy tendrá un compromiso amistoso con público, cuando tenga que medirse con Deportes Puerto Montt en el sur del país.

El Cacique viajó esta mañana a la sureña ciudad y, en el aeropuerto, algunos jugadores se detuvieron para hablar con la prensa apostada donde fue Arturo Vidal el que tomó la posta y conversó con los medios.

Pese a que el King está automáticamente renovado para jugar en la temporada 2026 junto al Cacique, ahora puso en duda su continuidad con una frase que sorprendió al puñado de hinchas que dijo presente en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y a la prensa misma.

Vidal en duda para 2026. | Foto: Photosport

“No he tomado la decisión, nada es seguro. Nunca voy a ser un estorbo para mi equipo”, dijo en un diálogo que recogió el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa que sin duda traerá ‘cola’ para esta jornada.

Cabe recordar que fue en la caída ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno que Arturo Vidal quedó automáticamente renovado para el próximo año tras cumplir una cláusula de partidos jugados este 2025.

¿Comienza el adiós de Arturo Vidal? Lo cierto es que Vidal fue una de las figuras en el último compromiso de los albos ante Deportes Iquique, pero en el global no ha tenido una buena temporada en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este miércoles 8 de octubre a las 8 de la noche, Colo Colo saltará a la cancha en Puerto Montt para enfrentar al cuadro local en un compromiso amistoso que le sirve a ambos como preparación para la recta final de la temporada.