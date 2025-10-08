Esta noche Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt en un partido amistoso pactado en medio del receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20, donde el último campeón de Primera División enfrenta al actual líder de la Segunda División.

Este será el segundo duelo preparatorio de los albos por el parón, ya que la semana pasada perdió por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas en el Estadio Santa Laura.

En aquella oportunidad aparecieron dos nombres nuevos en el primer equipo del cuadro popular que hoy serán titulares. Se trata de los juveniles Víctor Campos y Benjamín Pérez, lateral derecho y volante respectivamente, quienes se han ido ganando la confianza del entrenador Fernando Ortiz.

De esta forma, se vislumbra que el técnico argentino mandará a la cancha una formación mixta, considerando también que tiene ocho bajas.

En esa lista están los que están recuperándose de lesiones y cirugías, como Javier Correa, Alan Saldivia, Alexander Oroz y Óscar Opazo. A ellos se suman los nominados a la Selección Chilena absoluta Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, más Nicolás Suárez y Francisco Marchant que con La Roja Sub 20 acaban de quedar eliminados del Mundial de la categoría.

El Tano también probaría otro esquema, pasando a un 4-3-3 donde la gran sorpresa es la inclusión del lateral izquierdo Cristián Riquelme como puntero por la misma banda. El ex Everton estaba prácticamente borrado en el proceso anterior bajo las órdenes de Jorge Almirón y ahora tendrá una oportunidad de mostrarse.

Cristián Riquelme sólo ha podido sumar minutos en siete partidos con Colo Colo, desde su llegada en julio del 2024. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La probable formación del Cacique

Considerando todo lo anterior, la probable formación de Colo Colo es la siguiente: Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Arturo Vidal, Benjamín Pérez, Felipe Méndez; Leandro Hernández Cristián Riquelme y Salomón Rodríguez.

¿A qué hora es el partido de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se juega este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. La transmisión será a través de ESPN y Disney+.