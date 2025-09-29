En Colo Colo ya tienen certeza de la lesión que sufrió Fernando De Paul el pasado viernes en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique, en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

El arquero que se quedó con la titularidad en el arco del Cacique tras la partida a préstamo de Brayan Cortés a Peñarol, presentó una dolencia en su pierna izquierda y tuvo que ser reemplazado a los 61 minutos, ingresando en su lugar el juvenil Eduardo Villanueva.

El Tuto tuvo que abandonar la cancha en camilla, por lo que las alarmas se encendieron inmediatamente en el Estadio Monumental, considerando que a los albos todavía le restan siete partidos por delante buscando clasificar a torneos internacionales.

Pero este lunes el portero de 34 años llegó hasta la Clínica Meds en La Dehesa para realizarse los exámenes médicos, donde se descartó una lesión de mayor gravedad.

Según infromación del periodista Nicolás Ramírez emitida en ESPN Chile, se descartó un problema en la rodilla y sólo sería una pequeña lesión muscular en uno de los gemelos.

Además, el golero ya estaría mucho mejor anímicamente, incluso habría pasado el fin de semana junto a su familia en Argentina.

Fernando De Paul salió de la cancha en camilla en el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Iquique. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

De esta forma Fernando De Paul tiene tiempo para recuperarse de cara a la recta final del torneo, ya que el próximo partido oficial de los albos será post 19 de octubre contra el líder Coquimbo Unido, tras la finalización del Mundial Sub 20.

Aunque entremedio el cuadro popular tiene un amistoso agendado con Deportes Puerto Montt el miércoles 8 de octubre en Chinquihue.