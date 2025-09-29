El pasado viernes Colo Colo goleó por 4-0 a Deportes Iquique en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique se reencontró con el triunfo en su último compromiso antes del receso por el Mundial Sub 20.

En aquella jornada se vivió un momento inolvidable para la nueva joyita del cuadro popular, el atacante Manley Clerveaux, quien es parte de la cantera alba y está haciendo sus primeras armas en el plantel de honor.

El joven haitiano de 19 años recibió la primera citación por un partido de la Liga de Primera y no solo eso, sino que ingresó a los 89 minutos, debutando en Primera División.

Tras aquello, Clerveaux dio sus primeras sensaciones al canal oficial de Colo Colo, donde se mostró muy agradecido con la oportunidad que le ha dado el nuevo entrenador Fernando Ortiz.

“Estoy muy contento. Gracias al club, gracias al entrenador, a todos mis compañeros que me ayudan día a día, porque cada día es una posibilidad para aprender”, comenzó diciendo terminado el partido.

“Quiero agradecer al técnico que me dio la oportunidad, muchas gracias”, recalcó el prometedor puntero.

¿Palito para Jorge Almirón?

Cabe recordar que Manley Clerveaux empezó a aparecer en el primer equipo de Colo Colo esta temporada, pero tuvo pocas oportunidades con el técnico anterior Jorge Almirón.

Es más, hasta ahora había debutado en un partido de Copa Chile donde sumó 12 minutos de visita ante Unión San Felipe en marzo. Luego jugó el amistoso contra Real Valladolid del 26 de julio en el Monumental, en el que los albos se presentaron con juveniles.