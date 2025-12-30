En las últimas horas, comenzó a circular el rumor que River Plate tendría algún contacto con el delantero Javier Correa de Colo Colo, quien viene de una compleja temporada con los albos.

Ante aquello, el propio goleador argentino salió a referirse al tema, donde en conversación con DSports Radio confirmó que sí es un sueño volver a un grande de Argentina.

“Sí, obviamente que sí, es un sueño, quién te dice que no. Todos siempre sueñan en un equipo grande, tuve la posibilidad de jugar en dos equipos grandes, en Estudiantes y en Racing. Otro más sería un broche para mi carrera espectacular, pero uno nunca sabe, soñar es gratis, nunca se sabe”, respondió.

En la instancia, el cordobés también repasó lo que fue la última campaña con los albos, donde estuvieron lejos de las expectativas en el año del centenario del club.

“La verdad que frustrante porque no pudimos lograr ninguno de los objetivos que buscábamos, que era clasificar lo más lejos que se pudiera en la Copa (Libertadores), nos tocó un grupo difícil con Racing, que la verdad venía muy bien y después nosotros no estuvimos a la altura de todo lo que se estaba exigiendo”, comentó.

En la misma línea, dejó de lado los buenos números que tuvo a nivel individual, pues fue el jugador más desequilibrante del Cacique, con 17 goles y cuatro asistencias en 35 partidos.

“No me fijo tanto en lo mío, sí en lo grupal. No le presto atención, porque entre mejor esté uno, más fácil es para el equipo. Los números míos como que fueron buenos, pero no les presté atención porque no hicimos nada, no logramos nada, no sirvió para nada. Eso es lo que a mí me frustra”, completó Correa.

¿Colo Colo más parecido a River Plate o Boca Juniors?

Finalmente, el jugador de 33 años fue consultado por si Colo Colo se parecía más a River Plate o Boca Juniors, donde no dudó en responder que se asimilaba más al mundo xeneize.

“Colo Colo es más parecido a Boca, muy popular, la gente tiene una locura, nunca había visto algo igual. Siempre dicen que se comparan más con Boca”, cerró.

Javier Correa tiene contrato hasta 2027 con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Cabe recordar que Javier Correa tiene contrato vigente con Colo Colo hasta 2027. Por estos días se encuentra en su natal Córdoba finalizando sus vacaciones, pues la pretemporada del Cacique empieza el próximo sábado 3 de enero.

En síntesis