Ñublense de Chillán y Colo Colo disputarán hoy un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscan sumar una victoria que le permita seguir soñando con decir presente en competencias internacionales para el 2026.

Para este partido, el conjunto que comanda Ronald Fuentes se ha preparado con todo para recibir al ‘Cacique’ en este duelo, en la que espera dejar atrás lo que ha sido su mala racha en el torneo, en la que lleva cinco duelos sin saber de triunfos (4 derrotas y 1 empate).

Hoy los ‘Chillanejos’ tendrán su última gran oportunidad de poder seguir en la complicada lucha de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana, en la que saben que deben ganar o ganar para seguir soñando con aquello.

En este duelo, el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ tendrá dos importantes bajas para su partido ante Colo Colo, en la que dos de sus jugadores titulares no podrán decir presente.

Sosa fue expulsado en la pasada fecha | Foto: Photosport

Calderón y Sosa son bajas en Ñublense

El entrenador, Ronald Fuentes no podrá contar con la presencia del defensor Pablo Calderón y el delantero Gonzalo Sosa para este partido ante Colo Colo debido a la suspensión de ambos jugadores.

El zaguero de los ‘Chillanejos’ llegó a su octava tarjeta amarilla en el último duelo ante Unión La Calera, por lo que debe cumplir una fecha de suspensión tras llegar a dicha marca.

Por otra parte, Gonzalo Sosa recibió la tarjeta roja en el duelo ante los ‘Cementeros’, en la que desde el Tribunal de Disciplina le otorgaron dos fechas de castigo, quedando fuera de este duelo y el próximo ante O’Higgins de Rancagua.