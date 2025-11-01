Colo Colo tiene hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se enfrentarán ante Ñublense de Chillán en el sur de nuestro país con la obligación de sumar una victoria.

Los dirigidos por Fernando Ortiz buscan dar vuelta la página de lo que fue la igualdad ante Deportes Limache y buscan hoy sumar los tres puntos para seguir en la lucha por los puestos de copas internacionales para el 2026.

Para este partido, el entrenador argentino prepara tres sorpresas dentro de su equipo, en la que no podrá contar con Arturo Vidal y Sebastián Vegas, pero contará con la vuelta a la titularidad de Javier Correa en el ataque.

De esta forma, Colo Colo formaría con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en la zona media; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa en el ataque.

Correa vuelve al once estelar | Foto: Photosport

El duelo entre Ñublense de Chillán y Colo Colo se disputará este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas.