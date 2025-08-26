En Colo Colo avanzan por su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y se espera que al término de esta semana tengan oficializado quien tome las riendas de aquí hasta el cierre de la temporada.

Quien corre como la principal carta es el argentino Gustavo Quinteros, quien podría volver para recuperar su lugar en el Estadio Monumental después de un año y medio, ya que fue el antecesor de Almirón.

El santafesino se encuentra libre tras un breve paso por Gremio de Porto Alegre y tendría conversaciones bastante avanzadas con el Cacique, luego de la comisión fútbol que hubo ayer (lunes) en Macul.

Gustavo Quinteros rompe el silencio

Y en medio de todos los rumores, Radio ADN contactó al estratega de 60 años para consultarle sobre esta posibilidad, quien rompió el silencio con una respuesta bastante escueta.

“Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”, habría respondido a la emisora según se lee en el sitio web.

Gustavo Quinteros guió a Colo Colo a su estrella número 33 en Primera División. (Foto: José Alvújar/Photosport)

La primera etapa de Quinteros en Colo Colo

Cabe recordar que Quinteros dirigió al cuadro popular entre 2020 y 2023, donde salvó a los albos del descenso y luego consiguió cuatro títulos: un Campeonato Nacional, una Supercopa y dos Copa Chile.

En noviembre de 2023 se confirmó su salida de Colo Colo al no ser renovado su contrato. Tras aquello regresó a Argentina donde tomó a Vélez Sarsfield y lo sacó campeón de la Superliga.