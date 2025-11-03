La semana pasada se produjo el estreno del documental ‘Eterno’, el cual repasa la historia de Colo Colo en sus 100 años de vida y donde el encargado de personificar a David Arellano fue nada más ni nada menos que el actor Benjamín Vicuña.

Fue el propio Vicuña el que conversó con LUN y explicó su amor por Colo Colo: “Yo fui construyendo de a poco. Obviamente, el ganar la Copa Libertadores me marcó de forma muy potente en mi historia de vida, así como a toda una generación que pudimos celebrar y ver que los sueños se cumplen. Luego, por supuesto, mi amistad con Iván Zamorano, que es padrino de uno de mis hijos, fue algo que me ayudó a conocer la historia del equipo”, dijo.

Arturo Vidal es uno de los grandes ídolos de Benjamín Vicuña. | Foto: Photosport

Consultado por sus ídolos, Vicuña asegura que no es una elección fácil: “¡Qué difícil! Son muchos, pero desde ya David Arellano, Caszely (Carlos), Paredes (Esteban), Pizarro (Jaime), Zamorano (Iván), Vidal (Arturo) y muchos más que estaría mencionando en esta entrevista”.

Sobre el centenario, reflexiona diciendo que “Fue un año muy difícil, muy duro. La situación dramática donde perdieron la vida los hinchas es un dolor inmenso, inconmensurable. Quiero pensar que aprendimos algo y que nunca más se repetirá una tragedia así. En lo deportivo también fue complejo, pero de eso se trata el fútbol, de levantare, una y otra vez ante la adversidad, frente al dolor, también en las derrotas y Colo Colo lo demostró en su historia”.

En lo futbolístico, los albos vienen de una victoria por la cuenta mínima ante Ñublense y sueñan con meterse a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Este sábado, tendrán una nueva ‘final’ enfrentando a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

