Unión Española no pudo en el día de ayer ante Everton de Viña del Mar en la ciudad jardín, pese a que el cuadro hispano jugó con un jugador más por más de una hora en lo que terminó siendo un aburrido empate sin goles.

La igualdad dejó al cuadro hispano en zona de descenso y no tiene tiempo para lamentarse, ya que el próximo fin de semana deberá recibir a nada más ni nada menos que el Colo Colo de Fernando Ortiz que busca meterse en la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que ya palpita el duelo frente a los albos es Miguel Ramírez, técnico hispano quien dijo tras la igualdad que “Contra Colo Colo vamos a sacar lo mejor. Vamos a mejorar la fineza cuando estábamos en ataque”.

Amargo empate para Unión. | Foto: Photosport

Sobre el empate ante Everton, Ramírez reflexionó y contó qué es lo que deben mejorar si le quieren hacer collera a Colo Colo: “Hoy en una cancha espectacular fallamos mucho, tenemos que mejorar contra un equipo que comete pocos errores”.

“Ellos juegan a dos toques y por eso nosotros debemos mejorar nuestras facetas en el juego”, remató sobre el estilo de juego de Fernando Ortiz que seguramente tratará de imponer el sábado en el Estadio Santa Laura.

Así las cosas, Unión Española se juega una verdadera ‘final del mundo’ este fin de semana en Independencia, donde un triunfo le daría aire, mientras que una derrota los podría dejar al borde del abismo.

En síntesis

Unión Española empató sin goles contra Everton de Viña del Mar jugando con un jugador más.

El empate dejó a Unión Española en zona de descenso antes de recibir a Colo Colo.

El técnico hispano Miguel Ramírez dijo que buscarán mejorar la fineza en ataque contra Colo Colo.