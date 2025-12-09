En Colo Colo deben definir la continuidad o salida del entrenador Fernando Ortiz tras no cumplirse el objetivo de clasificar a Copa Sudamericana, donde podrían hacer uso de la cláusula de revisión y poner fin al contrato de forma anticipada.

Aquello se definirá mañana (miércoles) a las 16:00 horas en la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, para luego seguir adelante con la conformación del plantel para el 2026.

Pero en paralelo, desde el Estadio Monumental ya habrían iniciado los contactos con un posible reemplazante para el Tano Ortiz, donde la primera opción sería un viejo conocido.

Así lo dio a conocer esta jornada el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien informó que Colo Colo empezó a dialogar con el entorno de Pablo Guede.

El técnico argentino de 51 años dirigió a los albos entre 2016 y 2018, donde consiguió cuatro títulos, entre ellos el Torneo de Transición 2017.

Guede viene de quedar libre tras su etapa en el Puebla de México y hasta el momento sonaba con fuerza para tomar la dirección técnica de Alianza Lima en Perú, donde había consenso en la directiva para contar con sus servicios.

Pero en las últimas horas se estaría metiendo en la puja Colo Colo, aunque primero deben definir el futuro de Ortiz.

Pablo Guede vuelve a sonar en Colo Colo. (Héctor Vivas/Getty Images)

