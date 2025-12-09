El mercado de fichajes está activo tras el cierre de la temporada 2025 del fútbol chileno, donde en Colo Colo serán protagonistas, tanto con salidas y refuerzos para el 2026.

Uno que tendría todo listo para partir del Estadio Monumental es el lateral Óscar Opazo, quien ha perdido chances en el último año y su futuro estaría fuera de Macul, pese a que tiene contrato vigente.

Pero ya tendría un acuerdo con la dirigencia alba para poner fin al vínculo anticipadamente, por lo que está en vitrina para esta ventana de pases.

Y según dio a conocer este martes Dale Albo, el Torta tiene un gran interesado en sus servicios para la próxima temporada, tratándose de uno de los equipos que clasificó a Copa Sudamericana.

Este es Palestino, que terminó en la sexta posición de la Liga de Primera 2025, y que se habría fijado en el carrilero de 35 años.

Palestino estaría en busca del fichaje de Óscar Opazo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Cabe recordar que Óscar Opazo lleva más de ocho años en Colo Colo, con un breve paso por Racing de Avellaneda en 2023, convirtiéndose en un verdadero referente en el camarín del Cacique.

Con el cuadro popular ha levantado 10 títulos: tres de Primera División, cuatro Supercopa y tres Copa Chile.

En la última campaña disputó 15 partidos, quedando al margen desde julio por un desgarro y luego por una rotura de meniscos, por la que fue operado y sigue en recuperación.

En síntesis