Arturo Vidal volvió a quedar en el centro de la discusión pública tras compartir en sus redes sociales una imagen celebrando, según sus palabras, el ejercicio democrático en las Elecciones Presidenciales Chile 2025.

El volante de Colo Colo publicó una historia destacando su participación en la votación y remarcando la importancia del proceso, más allá del resultado, señalando que lo vivió “con el corazón y con convicción de seguir ejerciendo mi derecho a voto en el futuro”.

Arturo Vidal festeja haber ejercido su voto en esta trascendental elección presidencial (Foto: Instagram Arturo Vidal)

En ese mismo mensaje, el “King” recalcó que no corresponde revelar públicamente por quién vota cada persona, dando a entender que hacerlo sería exponer una opción personal. De hecho, anteriormente ya había dicho: “Si te digo se va a saber más menos el voto. El voto es más privado”.

Las reacciones que generó el mensaje de Arturo Vidal

Sin embargo, sus publicaciones también desataron una ola de reacciones negativas en redes sociales. Tras compartir la imagen alusiva al triunfo de José Antonio Kast, Vidal recibió una serie de mensajes ofensivos y de alto tono, muchos de ellos ligados a su origen y a su identificación con el ‘Cacique’.

En capturas que el propio jugador decidió exponer, se leen insultos directos y descalificaciones personales, donde algunos usuarios incluso le exigían “acordarse de dónde salió” o derechamente lo invitaban a “irse de Colo Colo”.

Ante esa situación, Vidal respondió con un extenso descargo, en el que aclaró que nunca ha dicho públicamente cuál es su voto y que no considera correcto ser juzgado por sus orígenes. “Sí vengo del barrio, sí me crié con una mamá que se sacrificó día y noche por sus hijos, y sí me levanto cada día a ganarme el pan porque nada me lo han regalado”, expresó, reivindicando su historia de esfuerzo.

Finalmente, el mediocampista fue tajante al señalar que puede aceptar críticas deportivas o personales por errores cometidos, pero no ataques por sentirse parte activa de la democracia. “Jamás permitiré que me juzguen por sentirme feliz de ser parte de la democracia”, cerró el ‘Rey’ dejando en evidencia el contraste entre su mensaje de participación cívica y el nivel de odio que generó su publicación en redes sociales.

