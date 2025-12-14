Este domingo 14 de diciembre los chilenos han elegido a un nuevo Presidente de la República para el periodo 2026-2029, donde el electo fue el republicano José Antonio Kast, quien en su tercer intento consiguió llegar a La Moneda.

El ex UDI de 59 años, no ha estado al margen de la actividad deportiva que mueve a más gente en el país, que es el fútbol, donde ha expresado en más de una ocasión que es seguidor de Universidad Católica.

De esta forma, Kast será el tercer presidente al hilo que se declara como hincha de los Cruzados, pues el actual mandatario Gabriel Boric es reconocido fanático de la UC, al igual que el fallecido Sebastián Piñera (2010-2013 y 2018-2021).

Gabriel Boric en el nuevo estadio Claro Arena de Universidad Católica. (Foto: Tomás Vodanovic)

Si bien Piñera fue accionista de Blanco y Negro, la concesionaria que controla a Colo Colo, entre 2006 y 2010, donde tuvo una participación de casi el 14% de las acciones, en su corazón siempre estuvo La Franja.

Lo cierto es que desde el regreso a la democracia en 1990, no ha habido ningún presidente que se declare abiertamente como hincha del Cacique, pese a ser el equipo con mayor adhesión en la población, cercano al 42% según la encuesta Cadem de octubre del 2024.

Anteriormente, hubo tres mandatarios que eran conocidos hinchas de Universidad de Chile, como lo son Ricardo Lagos (2000-2005), Eduardo Frei (1994-1999) y lo fue Patricio Aylwin (1990-1993).

Mientras que la única que se restó de decir públicamente al que apoyaba fue Michelle Bachelet (2006-2009 y 2014-2017), la única mujer que ha sido Presidenta en Chile.

Por ende, hay un empate entre los presidentes que han sido hinchas de la U y la Católica, que coincidentemente son los tres primeros y los tres últimos.

Los equipos de fútbol de cada Presidente de Chile:

Patricio Aylwin: Universidad de Chile

Eduardo Frei: Universidad de Chile

Ricardo Lagos: Universidad de Chile

Michelle Bachelet: Sin equipo

Sebastián Piñera: Universidad Católica

Gabriel Boric: Universidad Católica

José Antonio Kast: Universidad Católica

