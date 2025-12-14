Un título inolvidable para el fútbol chileno está de aniversario. La Copa Sudamericana que ganó Universidad de Chile en 2011 cumple 14 años, una hazaña imborrable que el plantel dirigido por Jorge Sampaoli logró tras vencer a Liga de Quito en el Estadio Nacional.

Con dos goles de Eduardo Vargas y uno de Gustavo Lorenzetti, la U consiguió su primer trofeo internacional y marcó una época en el fútbol chileno.

A más de una década de ese hito, el recuerdo sigue vigente y surge la pregunta sobre cuántos integrantes de aquel plantel continúan en actividad y cuántos ya colgaron los botines.

Edaurdo Vargas, la gran estrella de aquel plantel de la U campeón de Copa Sudamericana

El plantel de la U campeón de Copa Sudamericana 2011