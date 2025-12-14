Un título inolvidable para el fútbol chileno está de aniversario. La Copa Sudamericana que ganó Universidad de Chile en 2011 cumple 14 años, una hazaña imborrable que el plantel dirigido por Jorge Sampaoli logró tras vencer a Liga de Quito en el Estadio Nacional.
Con dos goles de Eduardo Vargas y uno de Gustavo Lorenzetti, la U consiguió su primer trofeo internacional y marcó una época en el fútbol chileno.
A más de una década de ese hito, el recuerdo sigue vigente y surge la pregunta sobre cuántos integrantes de aquel plantel continúan en actividad y cuántos ya colgaron los botines.
El plantel de la U campeón de Copa Sudamericana 2011
- Johnny Herrera: Capitán y referente del título. Se mantuvo en la U hasta 2019 y se retiró en 2020 tras pasar por Everton.
- Esteban Conde: Dejó la U en 2012 y cerró su etapa profesional en Danubio en 2022.
- Carlos Alfaro: Salió del club en 2013 y tras pasos por varios clubes se retiró en Deportes Copiapó en 2019.
- José Rojas: Ídolo del título. Permaneció en la U hasta 2016 y se retiró en Curicó Unido en 2023.
- Marcos González: Partió de la U en 2012 rumbo a Flamengo. Jugó en Unión Española, Necaxa y Palestino, donde se retiró en 2018.
- Matías Rodríguez: Emigró a Europa en 2013, volvió a la U en 2021 y se retiró este año en Deportes Melipilla.
- Osvaldo González: Estuvo en la U hasta 2016, actualmente sigue activo en Universidad de Concepción.
- Paulo Magalhaes: Dejó la U en 2015, tuvo pasos por Brasil y luego volvió al fútbol chileno. En 2025 defendió a Deportes Rengo.
- Albert Acevedo: Integró el plantel campeón y salió en 2014. Se retiró en 2023.
- Juan Abarca: No sumó minutos en la Copa, dejó la U en 2011 y ha tenido una larga trayectoria. Sigue en actividad en Rangers.
- Nelson Rebolledo: Fue parte del plantel, aunque no jugó el torneo. Tras salir de la U pasó por varios clubes hasta su retiro en 2024.
- Eugenio Mena: Partió en 2013 al fútbol brasileño y luego brilló en Racing. Actualmente juega en Universidad Católica.
- Charles Aránguiz: Figura clave del título. Emigró en 2014 y brilló en Brasil y Alemania. Actualmente juega en la U.
- Marcelo Díaz: Motor del mediocampo campeón. Actualmente defiende a la U.
- Guillermo Marino: Permaneció hasta 2013 y luego jugó en Argentina, donde se retiró en 2016.
- Gustavo Lorenzetti: Jugó en la U hasta 2018 y se retiró en Deportes Iquique en 2023.
- Luis Felipe Gallegos: Tuvo participación limitada en la Copa. Volvió a la U en 2022 y actualmente juega en el Auckland FC de Nueva Zelanda.
- Nicolás Maturana: Integró el plantel campeón, pero salió por falta de continuidad. Continúa activo.
- Gustavo Canales: Uno de los goleadores del título. Dejó la U en 2012, regresó años después y se retiró en Unión Española en 2017.
- Diego Rivarola: Jugó pocos minutos en el torneo, se retiró ese mismo año y luego trabajó como asesor deportivo del club.
- Francisco Castro: Tuvo participación regular en la campaña. Salió de la U en 2014 y hoy está retirado.
- Eduardo Vargas: Máxima figura del torneo con 11 goles. Desarrolló una exitosa carrera internacional, acaba de terminar contrato en Audax Italiano y puede volver a la U en 2026.
- Gabriel Vargas: Participación puntual en la Copa. Tras salir de la U continuó su carrera en varios clubes hasta que se retiró en 2024 en Deportes Concepción.