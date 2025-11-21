Colo Colo prepara lo que es la recta final dentro del torneo nacional, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz tienen la gran misión de poder conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana, pero a pesar de esto en el ‘Cacique’ también ya piensan en lo que es el 2026.

Por esto, ya varios nombres han sido vinculados a Colo Colo como grandes oportunidades de mercado para poder ser un posible fichaje del club en el próximo año, en donde uno de esos nombres ha sido el del delantero nacional, Bruno Barticciotto.

Ante esta opción, el atacante nacional en las últimas horas conversó con el programa ‘De Buena Fuente’ de DLT Sports, en la que fue consultado sobre esta posibilidad de vestir la camiseta de Colo Colo, en la que dejó una respuesta contundente para los ‘Albos’.

“Yo creo que si me llamaría (Ortiz), supongo porque me fue bien. Es complicado volver, es complicado volver a Chile, a Colo Colo no lo veo muy probable. Yo creo que volver a Chile no sería un avance”, declaró.

Barticciotto toma una decisión con Colo Colo | Foto: Getty Images

Finalmente, Barticciotto comentó lo que fueron sus últimas horas en su último club Santos Laguna de México, en la que dio a conocer la promesa que no le cumplieron y además, ilusiona con su próximo destino.

“Hasta ayer la promesa era que me iba a quedar en el club y me comunicaron que no se iba a dar. Ahora a otra cosa, con cosas que van a venir importantes, esperemos”, cerró.

En Síntesis…