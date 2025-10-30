En Colo Colo recibieron una gran noticia este jueves a dos días de enfrentar a Ñublense por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. Esto porque el defensa Sebastián Vegas se salvó de un tremendo castigo.

Cabe recordar que el zaguero de 28 años había sido expulsado por doble tarjeta amarilla el pasado lunes en el empate 2-2 con Deportes Limache, lo que generó un malestar generalizado en el Cacique en contra del árbitro Diego Flores.

Pero el propio futbolista tras el partido realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde hizo fuertes descargos.

“Unos lo llamarán viveza, otros dirán, le tocó compensar, (no sé qué) yo lo llamo, falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras. Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante que es el equipo”, fue parte de lo que escribió en la red social al otro día.

Pero sus quejas no quedaron ahí, pues el martes por la tarde, en la avant premier de la película “Eterno” por el centenario del club, Vegas aprovechó los micrófonos para enviar un directo mensaje a los árbitros.

“Son decisiones que condicionan mucho los partidos, me parece que se terminan burlando del esfuerzo de semana, lamentablemente me había tocado una expulsión antes. Que al final salga expulsado por doble amarilla, por compensar una acción que no tenía por qué haberla compensado. Es una lástima, te da bronca, te da impotencia. También es un tirón de orejas para ellos y decir al final que se burlan de nosotros y al final se cagan de nuestro esfuerzo“, lanzó el jugador en la alfombra roja.

Ante estos dichos, se creía que fuera denunciado por la comisión de árbitros al Tribunal de Disciplina, arriesgando un castigo mayor que el partido que se perderá este fin de semana ante los Diablos Rojos por su expulsión.

Sebastián Vegas se salva de un castigo mayor en Colo Colo

Pero este jueves apareció la información que esto no ocurrirá, salvando al defensor que está a préstamo desde el Monterrey de México.

Así lo informó el periodista Nicolás Ramírez de ESPN en su cuenta de X (ex Twitter): “La comisión de árbitros NO denunciará a Sebastián Vegas al Tribunal de Disciplina por sus declaraciones tras su expulsión ante Limache”.

De esta forma, Seba Vegas solo se perderá la visita de Colo Colo a Ñublense del sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Podrá estar disponible en el partido siguiente contra Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera.