Una pésima noticia recibieron este jueves los hinchas de Colo Colo, pues el propio entrenador Fernando Ortiz confirmó la baja de la principal figura del Cacique para el partido del sábado contra Ñublense.

En un duelo clave para que los albos puedan aspirar a recortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, no podrían contar con Arturo Vidal.

Así es, el King se lesionó el pasado lunes en el empate 2-2 con Deportes Limache, donde fue titular y disputó los 90 minutos, pero terminó con problemas físicos.

Por lo mismo, el técnico argentino no lo quiere arriesgar en la visita a los Diablos Rojos, decidiendo dejarlo fuera de la citación para el viaje a la Región de Ñuble.

“Arturo sí, terminó con un golpe o con una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana. No va a ser considerado para el día sábado”, informó el Tano Ortiz en conferencia de prensa.

Seguido, adelantó que debería estar en condiciones de volver a jugar para el siguiente compromiso contra Unión Española el sábado 8 de noviembre en Santa Laura.

“Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después del día sábado y él va a estar a disponibilidad luego de volver a entrenar”, indicó el DT de 47 años.

Arturo Vidal se lesionó en el último partido contra Deportes Limache. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Ñublense vs Colo Colo?

El Cacique visita a los Diablos Rojos este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.