El defensa de Colo Colo, Sebastián Vegas, lanzó una verdadera bomba en redes sociales contra el arbitraje tras su expulsión por doble amonestación en el duro empate del Cacique ante Deportes Limache (2-2) que alejó a los albos de la lucha por un cupo a copas internacionales.

El exMonterrey vio la segunda cartulina amarilla cuatro minutos después de la expulsión de Yonathan Andía en los limachinos luego que Daniel Castro acusara un golpe en el rostro. De inmediato, el juez Diego Flores mostró la segunda amarilla al zaguero albo.

Un día después de la polémica que dejó a Colo Colo con diez hombres, Vegas lanzó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram cuestionando la preparación del juez y asegurando que “se están burlando”.

El duro descargo de Sebastián Vegas contra el arbitraje

“No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán, le tocó compensar, (no sé qué) yo lo llamo, falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras”, lanzó de entrada.

“Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante que es el equipo”, agregó.

Luego remató: “Genera frustración, rabia e impotencia, pero a pesar de eso, el tiempo no se detiene y las ganas de trabajar y mejorar menos. Fuerte y firme, siempre hacia adelante. Siempre arriba, lo más importante, el equipo”, finalizó.