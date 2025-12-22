Universidad de Chile mantiene serias dudas en el mercado de fichajes. A la par de no haber cerrado a su nuevo entrenador, el cuadro estudiantil tampoco ha presentado incorporaciones para su plantel profesional.

Sin embargo, todo indica que ello cambiará dentro de poco. ¿La razón? Jorge “Coke” Hevia entregó el nombre y apellido de un inminente refuerzo de los azules para la temporada 2026.

A través de X, el periodista aludió a un mediocampista que ha estado en la órbita de los universitarios desde hace largo tiempo: Lucas Romero. El volante paraguayo de 23 años está cerca de arribar al club laico.

“Lucas Romero, azul“, destapó el comunicador mediante su cuenta personal.

De esta manera y si el mencionado acierta en su información, Universidad de Chile se encamina a su primera novedad en el libro de pases. Eso sí, falta lo más importante: la oficialización.

Lucas Romero sería el primer refuerzo de Universidad de Chile para 2026. (Imagen: Selección de Paraguay)

Lucas Romero, el inminente refuerzo de Universidad de Chile

Durante su última campaña, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 34 compromisos representando a Recoleta FC. En dichos encuentros, marcó un gol y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que en 2025 realizó su debut por la Selección de Paraguay. ¿Defenderá a Universidad de Chile? Si todo marcha a la perfección, desembarcará en el Centro Deportivo Azul.

