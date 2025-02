Colo Colo tiene grandes desafíos en esta nueva temporada, donde competirá a nivel nacional e internacional, por lo que la directiva de Blanco y Negro puso la mano en el bolsillo y contrató a jugadores de renombre para pelear en todos los frentes.

Además, este es un año especial para todos los colocolinos. ¿La razón? Se celebrará el Centenario de uno de los clubes más grande y populares de nuestro país.

Es por eso que el cuadro de Macul está llevando a cabo una serie de programa en Youtube llamado Podcast Centenario, en el cual invitan a grandes protagonistas en la historia de la institución alba.

Lizardo Garrido y el día que su vida pudo cambiar por completo

Esta vez fue el turno de Lizardo Garrido, quien supo transformarse en un histórico del cuadro de Macul gracias a sus 15 títulos, siendo la obtención de la Copa Libertadores de América de 1991 la más importante de todas.

Fue en este espacio que el “Chano” reveló un momento particular de su vida y con la que muchos simpatizantes del “Eterno Campeón” quedaron sorprendidos: le costó ser considerado en el Cacique cuando se fue a probar.

“Yo hablé con mi familia, yo dije que no pasa nada, fui varias veces a jugar… Después fui a la U y me echaron de ahí también”, recordó.

Garrido y la ya histórica camiseta de Colo Colo con el sponsor Lada | FOTO: Archivo

“Yo jugaba en todos los equipos en el barrio, pero de 8. Yo pensaba que tenía condiciones y no entendía la razón de que no me dejaran cuando me iba a probar. La pasé mal, pero persistí, a mí me costó mucho, mucho, mucho”, agregó.

Lo que pasó después es una historia sumamente conocida. “El Chano” supo ser figura de Colo Colo y llegó a la Selección Chilena.

¿Cuántos partidos jugó Lizardo Garrido con la camiseta de Colo Colo?

Lizardo Garrido lidera el listado de jugadores que más defendieron la camiseta de Colo Colo en la cancha con 559 encuentros disputados.