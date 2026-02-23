Jugar en Colo Colo es un orgullo y quienes dejan el Estadio Monumental lo lamentan. Ejemplo de ello es una figura que anhela retornar al elenco que lo formó profesionalmente.

¿De quién se trata? Actualmente, milita en Primera B y se muere de ganas por, nuevamente, vestir la camiseta alba. No solo creció futbolísticamente en Macul, sino que también lo hizo como persona. Ese es el caso de Branco Provoste.

En conversación con Mundo Cracks CL, el volante de 25 años reafirmó su amor por el conjunto popular. Le respondió a sus críticos, los que en más de alguna vez han dudado de su fanatismo por la institución.

“Soy colocolino, quizá la gente de Colo Colo no me ve muy bien. Pero la gente no me conoce, los que sí me conocen del mismo club no hablan mal de mí”, comenzó indicando.

“Recibí mucho odio, pero ni siquiera me conocen. Los invito a conocerme, yo no sufro. Uno se hace cuero de chancho, como se dice, pero la familia y los padres sufren mucho”, agregó el mediocampista.

Branco Provoste reafirmó su amor por Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Quiere volver a Colo Colo

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de regresar al equipo en el que debutó, no escondió su deseo. Sigue soñando con convertirse en una estrella en la escuadra alba.

“Fui muy feliz por Colo Colo, me dio herramientas para ser el jugador profesional que soy. Conocí al amor de mi vida, ahora mediante Dios seremos padres muy pronto. Ni siquiera te imaginas lo feliz que estoy”, cerró.

