En Colo Colo se acaban de confirmar dos nuevas bajas para su próximo partido contra Unión La Calera, el que se disputará luego de las elecciones presidenciales.

Este miércoles se dieron a conocer las resoluciones del Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se confirmó el castigo para dos jugadores del Cacique tras lo sucedido en el último triunfo por 2-1 ante Unión Española.

Según lo resuelto en la audiencia del martes, el defensa Jonathan Villagra y el volante Claudio Aquino recibieron una fecha de suspensión.

El primero por ser expulsado por doble tarjeta amarilla a los 63 minutos el pasado sábado en el Estadio Santa Laura.

Mientras que Aquino, con la amonestación que recibió a los 82′, llegó a su quinta tarjeta amarilla en el torneo y automáticamente quedó suspendido, lo que fue ratificado por el Tribunal.

Claudio Aquino será baja en el próximo partido de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

De esta forma, Colo Colo no podrá contar con ninguno de los dos en el próximo partido ante Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera, que está programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Eso sí, los albos recuperan al mediocampista Víctor Felipe Méndez que viene de cumplir una fecha de suspensión, al igual que Arturo Vidal que dejó atrás una lesión muscular.

