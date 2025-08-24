Este domingo se estrenó el último capítulo de la primera temporada del podcast de Arturo Vidal y su preparador físico personal Juan Ramírez, programa que lleva por nombre ‘El Reinado de Vidal’, donde el gran invitado fue otro ídolo de Colo Colo, Iván Zamorano.

En la instancia repasaron las carreras de ambos futbolistas, quienes brillaron por el mundo, especialmente en Europa y la Selección Chilena. Pero también hablaron del futuro del King, quien tiene un profundo deseo por ejercer como entrenador tras su retiro del fútbol profesional.

Justamente en el Cacique están en búsqueda de su nuevo director técnico tras la salida de Jorge Almirón, vacante que el volante de 38 años mira de reojo. Es más, adelantó que le gustaría tomar el primer equipo luego de ser campeón, aunque el año pasado ya lo fue, bajando la estrella 34.

“Quiero ser entrenador pero tampoco quiero dejarlo pasar tanto tiempo. Yo si me retiro, quiero ser entrenador. Tomo el primer equipo cuando salgamos campeones”, comenzó diciendo entre risas.

Seguido, hizo una crítica a las pocas oportunidades que se les da a los técnico nacionales en nuestro país.

“Lo malo que pasa en Chile que buscan siempre afuera, al extranjero le dan más oportunidades que al chileno y hay que acabar con eso. Pero si uno lo dice ‘qué se cree’. Tiene que acabarse, si nosotros también sabemos hacer las cosas, para eso estudia, para eso vivió en Europa, para eso jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no puede ser entrenador? Eso estoy esperando”, lanzó.

Luego, indicó que su mayor deseo es tomar las riendas de la Selección Chilena y que otros emblemas de la Generación Dorada también puedan aportar a entregar sus enseñanzas a los nuevos jugadores de La Roja.

“Me gustaría a la Selección a mí. De verdad que me gustaría. Igual que ahora muchos sacamos el carné de entrenador y podemos pescar la Selección, pero hay algunos que se metieron en la televisión y otros que siguen ahí (de la Generación Dorada). Pero sería lindo que los que ganaron algo en el fútbol pudieran demostrárselo”, comentó.

Arturo Vidal se ha visto en varias ocasiones dándole instrucciones a sus compañeros de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Arturo Vidal la tiene clara: Colo Colo y después la Selección Chilena

Eso sí, enfatizó que para poder tomar al Equipo de Todos primero debe pasar por un club, donde apunta que sea Colo Colo.

“No puedo, para la Selección tengo que hacer tres años en algún equipo. Tengo que pescar un equipo de Primera, ser campeón con Colo Colo primero, la tengo clara. Pero no quiero desparecerme, si me retiro dejar pasar el tiempo, me gustaría tomar al tiro algún equipo. Colo Colo, quiero tomar Colo Colo, para esto hay que ser inteligente, en el fútbol no se inventa“, concluyó el bicampeón de América.