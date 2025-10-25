Damián Pizarro vuelve a hacer noticia en Chile, pero no precisamente por su presente futbolístico en el Le Havre de Francia, sino que por las amenazas que sufrió a través de Redes Sociales por parte del ‘cantante urbano’ Joaquín Rodríguez, más conocido como Nes.

¿El origen de las amenazas? El jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile y Colo Colo estaría involucrado sentimentalmente con la ‘influencer’ Fran Maira, algo que no gustó para nada a Nes, quien fue detenido por amenazas y daños a un vehículo de Maira.

A través de su cuenta de Instagram, el lírico dio rienda suelta a su pluma: “Te ay pintao pokito las patas basura conchetumare del Damián Pizarro te paso por la punta del pico, y te lo dejo por aquí porque ni lo Mensajes te llega, te la tiro de frente porque Cobarde no soy yo hijo del pico, en breve nos vemos sin tios y sin sapiar pa creerte tu película de gangster frustrado wuajaja”, escribió.

La amenaza a Damián Pizarro: | Fuente: Infama

Nes sigue con su arremetida: “Y yo también tengo juguetes de sobra hijo de la perra cuando quieran guerrear avisen nomas qe el atentado se los voy hacer a donde quieran, sigue pensando nomas qe soy productor hijo del pico”, complemento exhibiendo armamento de guerra.

Nes y sus amenazas. | Foto: Infama

En resumidas palabras, a Nes no le gustó mucho la posible intromisión de Damián Pizarro en la vida sentimental de Fran Maira y lo amenazó, dando cuenta que si hay un encuentro podría ser de carácter agresivo.

La carrera de Damián Pizarro

Damián Pizarro debutó profesionalmente con la camiseta de Colo Colo, luego pasó al Udinese de Italia donde no tuvo mayor presencia y actualmente se encuentra en el Le Havre que milita en la Ligue 1 de Francia.